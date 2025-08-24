Incident tragic în Suceava: Bărbat găsit decedat în cada din baie



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, sâmbătă la ora 13:22, prin apel la 112 de către o locatară din municipiul Suceava, care a sesizat o scurgere de apă provenind dintr-un apartament situat pe Aleea Venus.

O echipă operativă a poliției s-a deplasat la fața locului, constatând că ușa apartamentului era deschisă, cu cheia în yală pe interior.

În interiorul locuinței, polițiștii au descoperit un bărbat în vârstă de 69 de ani, decedat în cada din baia apartamentului.

Acesta locuia singur, soția și cei doi copii majori fiind plecați în străinătate.

Din discuțiile cu o vecină, a reieșit că bărbatul nu era înregistrat la un medic de familie și obișnuia să consume băuturi alcoolice în exces.

Ultima dată când vecina l-a văzut în viață a fost în data de 22 august 2025, în jurul prânzului.

În urma cercetărilor la fața locului, nu au fost identificate urme de răvășire în locuință sau semne de violență pe corpul persoanei decedate.

Cadavrul a fost transportat de o firmă specializată la Serviciul de Medicină Legală al Spitalului Județean Suceava, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor exacte ale decesului.Poliția a întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform art. 192 alin. 1 din Codul Penal, cercetările fiind continuate de Biroul de Investigații Criminale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.