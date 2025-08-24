Percheziții în Suceava: 40 de autoturisme indisponibilizate într-un dosar de fals și vânzare ilegală de mașini second-hand



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Suceava, Serviciului Criminalistic și lucrători ai A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă 1 Suceava, au efectuat, în data de 18 august 2025, în intervalul orar 06:00-09:00, o percheziție domiciliară în comuna Poieni-Solca, sat Poieni-Solca, strada Principală. Acțiunea a vizat domiciliul a doi soți și sediul unei societăți comerciale, în baza unui mandat emis de Judecătoria Suceava.

Percheziția a fost realizată în cadrul unui dosar penal în care se cercetează infracțiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 alin. 1 din Codul Penal) și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (art. 334 alin. 2 din Codul Penal).

Investigațiile privesc activitatea de vânzare a autoturismelor second-hand de proveniență intracomunitară, în special din Germania.

Conform anchetei, contractele de vânzare-cumpărare întocmite pentru aceste autoturisme menționau, în mod fals, datele proprietarilor din documentele de înmatriculare emise de autoritățile germane, fiind utilizate ulterior de cumpărători pentru înmatricularea vehiculelor în România.

În timpul percheziției, au fost ridicate mai multe documente de înmatriculare emise de autoritățile germane, contracte de vânzare-cumpărare necompletate, plăcuțe de înmatriculare de export, precum și dispozitive electronice și terminale mobile.

Totodată, au fost indisponibilizate 40 de autoturisme aflate în perimetrul proprietății, care nu făceau obiectul activității declarate a societății comerciale.

Cei doi soți au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru audieri, în baza unor mandate de aducere. Față de unul dintre aceștia, cercetat pentru comiterea a trei infracțiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în colaborare cu A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă 1 Suceava, pentru documentarea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Recomandările poliției pentru cumpărătorii de mașini second-hand

Polițiștii atrag atenția asupra necesității verificării atente a documentelor atunci când achiziționați un autoturism de la un intermediar. Este esențial să verificați:

Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) și certificatul de înmatriculare pentru a confirma datele proprietarului;

Dovada ITP și polița RCA valabile;

Certificatul de autenticitate RAR, obligatoriu pentru mașinile second-hand din străinătate;

Contractul de vânzare-cumpărare, fișa de înmatriculare și certificatul fiscal, pentru a evita probleme legate de datorii sau acte falsificate.

De asemenea, asigurați-vă că intermediarul este proprietarul legal al vehiculului sau deține o procură valabilă.