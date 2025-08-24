Incendiu violent în Rădăuți: Acoperișurile a două construcții, mistuite de flăcări



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în municipiul Rădăuți, pe strada Jalcau, afectând o casă de locuit și o construcție învecinată.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, focul s-a manifestat generalizat, distrugând acoperișul unei case pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați și acoperișul unei anexe, corp comun, pe circa 70 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2.

Cauza probabilă a incendiului este jarul sau scânteile provenite dintr-un coș de fum deteriorat.