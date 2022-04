Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a organizat, în perioada 07-09 aprilie 2022, Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești „Cadet INOVA ’22” – ediția a VII-a. Dintre cele peste 50 de lucrări înscrise de tinerii cercetători din 6 țări, 28 s-au calificat în faza finală a competiției. Toate cele 5 lucrări propuse de tinerii cercetători din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au ajuns în faza finală, obținând următoarele rezultate:

Medalie de aur cu felicitările juriului și Premiul societăților comerciale: Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, cu lucrarea Complex detection system for fire hazards;

Medalie de aur și Premiul special „Prof. Cornel Sandi BIȚ” al Facultății de Inginerie Mecanică al Universității Transilvania din Brașov: Ciprian Bejenar, Artiom Moldovan, Anna Sabadaș, Visarion-Cătălin Ifrim, cu lucrarea Extension device for the diagnosis of conductive charging systems;

Medalie de argint cu felicitările juriului: Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Vasile-Eusebiu Toader, Visarion Cătălin Ifrim, cu lucrarea Method for selective switching;

Medalie de argint: Mihai Cenușă, Ovidiu-Magdin Țanța, Ciprian Bejenar, Artiom Moldovan, cu lucrarea Resistive current sensor;

Medalie de bronz: Ovidiu-Magdin Țanța, Oana-Vasilica Grosu, Mihai Cenușă, Mahmoud Abu-Bandora, cu lucrarea Electrical network fault signaling device.

Cadet INOVA este evenimentul care deschide în fiecare an seria manifestărilor naționale dedicate inovării și inventicii. Urmează, în luna mai, două saloane de inventică organizate la Iași și Salonul Internațional de Inovare și Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV, care se va desfășura la USV, în luna iunie, în paralel cu Olimpiada Națională de Creativitate Științifică.