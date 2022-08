Gheorghe Flutur la lansarea proiectului „Nuntă în Bucovina”: Mă încăpățânez să vă încurajez să faceți nunți adevărate și nu kitch-uri. Vă îndemn să promovați în continuare autenticul și frumosul

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, luni, de pe imașul Rodinei din Pârteștii de Sus că proiectul Nunta în Bucovina pe care l-a inițiat are rolul de a prezenta o nuntă adevărată, tradițională, cu obiceiuri care se mai păstrează doar în Bucovina pentru că a constatat că acum nunțile sunt niște improvizații.

„M-au întrebat unii jurnaliști dacă sunt socru mare, dacă sunt mire, ce rol am în nunta asta. Sunt și eu, ca și dumneavoastră, un privitor care am venit să văd un mesaj de care o să ne fie dor: nunta de altă dată din Bucovina. Sincer, am ținut și țin foarte mult la acest proiect și vă îndemn pe voi tinerii și vă ameninț astăzi că vă lansez un CD cu strigături pentru jocul pe toloacă de la Pârtești. O să-l auziți în premieră”, a spus Flutur.

El a îndemnat tinerii să promoveze în continuare autenticul și frumosul.

Președintele Flutur a precizat că anul trecut, cu gospodarii din Botoșana, din satul său natal, dar și de la Pârștești, s-a reușit să se filmeze Nunta în Bucovina, un film ce are o oră și jumătate.

„Să nu se teamă cei cărora nu le plac obiceiurile. Nu am niciun rol în această nuntă. Am avut rolul de a veni cu o idee și mi-a fost drag și voi face de fiecare dată acest lucru când promovez Bucovina. Mă încăpățânez să vă încurajez să faceți nunți adevărate și nu kitch-uri. Uitați-vă ce kitch-uri apar la nunțile noastre. Niște improvizări. Noi vrem ca nunta asta să vă fie școală”, a spus Flutur.

Potrivit acestuia, în film sunt prezentate capitole din nuntă, de la pețit până la luarea măsurilor mirelui și miresei, perioada cu mâncare la cazan, dar și cu ajutorul care se practică în Bucovina, dar și cununia, sau obiceiurile vătăjeilor și druștelor.

Gheorghe Flutur a explicat că își dorește ca aceste obiceiuri să rămână.

„De unde mi se trage? Am fost și eu, pe vremea mea, dintre cei care am promovat aceste obiceiuri, un boț de humă, de aici, din Bucovina, și am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat posibilitate în continuare să o fac, o fac cu drag”, a spus președintele CJ Suceava.

El a menționat că în film sunt prezentate inclusiv obiceiuri de care s-a uitat cum e încinsul- copiii neamurilor mirelui de neamurile miresei-, dar și tot ceea ce înseamnă seara de nuntă precizând că în Bucovina se joacă toată noaptea la masă.

„Astea sunt lucruri care, în altă parte în România, din păcate n-o să le vedeți că nu sunt. Sunt aici. și dacă sunt aici nu-i păcat să nu folosim ce avem?”, a spus Flutur.

El a menționat că evenimentul de la Pârtești are însă legătură cu Jocul pe toloacă.

Flutur a arătat că ardelenii au jocul la șură, iar el și-a propus ca prima ediție a Jocului pe toloacă să fie organizată la Pârteștii de Sus.