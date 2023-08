Gheorghe Flutur, de pe tronsonul Suceava-Siret al Autostrăzii A 7 spune că trebuie grăbite procedurile pentru începerea construcției: Sutele de TIR-uri și miile de mașini care circulă pe E 85 mă îndreptățesc să cer grăbirea scoaterii la licitație și a acestui tronson

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, de pe tronsonul Autostrăzii A 7 Suceava-Siret că face toate demersurile în calitatea sa de ales al județului Suceava să grăbească procedurile pentru ca să înceapă cât mai repede construcția tronsoanelor Pașcani-Suceava și Suceava-Siret care sunt finanțate prin Programul Operațional Transporturi.

Aflat într-un punct unde se forează pentru a se face profilul solului, el a spus că tronsonul Suceava-Siret de 55,9 de kilometri trece prin partea de vest a municipiului Suceava și ține loc de șosea de centură și se îndreaptă spre zona Adâncata-Mitocu Dragomirnei, traversează E 85 și apoi merge paralel cu calea ferată spre Dărmănești-Dănila și urmează traseul spre Grănicești-Calafindești-Bălcăuți și se îndreaptă spre Siret.

„Am câteva informații de ultimă oră să vă dau. Luni am fost prezent la Ministerul Transporturilor, la CNAIR unde am discutat cu cei din conducere stadiul acestui studiu care se face pe autostradă. 85 la sută din studiu este făcut”, a spus Flutur care a arătat că pe tronsonul Suceava-Siret din cele 530 de profile de realizat mai sunt de efectuat 30-33 de forări pentru profilul solului care vor conduce la soluția tehnică pentru realizarea construcției.

Președintele Flutur a arătat că pe tronsonul Pașcani-Suceava este finalizat studiul și și așteaptă doar Avizul de Mediu și că se va scoate la licitație execuția în acest an, iar pentru tronsonul Suceava-Siret, din cauza presiunii TIR-urilor ucrainene și a miilor de mașini care circulă zilnic pe E 85 l-a determinat să ceară să se grăbească scoaterea la licitație și a acestui tronson.

„Avem zile cu o mie de TIR-uri în graniță. Drumul E 85 nu arată așa grozav și avem nevoie ca de aer de autostradă”, a mai spus președintele CJ Suceava.

El a prezentat și câteva particularități ale tronsonului Suceava-Siret.

Astfel, va fi un nod în pădure la Adâncata ce va face legătura cu drumul național care merge spre Vârful Câmpului-Dorohoi.

Totodată, în zona de după Adâncata spre Mitocu Dragomirnei autostrada va avea prevăzute parcări de circa 14.000 de mp.

Un alt nod va fi la Ițcani de unde se va face legătura cu municipiul Suceava cât și cu centura ocolitoare a municipiului Suceava și se va face legătura și cu localitățile limitrofe.

În zona Dărmănești va fi amenajată o parcare pe 3,4 hectare cu stații de carburanți, cu unități de alimentație publică.

În zona Milișăuți-Grănicești se va face un drum de legătură de șase kilometri, iar între Grănicești și Calafindești vor fi prevăzute parcări cu suprafață mică, iar înspre Bălcăuți, la Ratoș va fi realizat încă un nod care va face legătura cu municipiul Rădăuți unde va fi și o stație de întreținere tehnică a autostrăzii, iar la Siret se va face un pod peste râul Siret și înainte cu doi kilometri de PTF Siret va fi amenajat un sens giratoriu și se va intra pe actualul drum spre PTF Siret.

Președintele Flutur a mai spus că potrivit firmei care efectuează studiul, acesta ar urma să fie finalizat la sfârșitul lunii decembrie și că speră să fie obținut și Avizul de Mediu.

Pe tronsonul Pașcani-Suceava, în zona Salcea-Dumbrăveni va fi un nod de descărcare mare și va amenajată o parcare mai mare cu zonă pentru unități de cazare pe o parte și alta a autostrăzii.

Președintele Flutur a mai spus că fondurile necesare pentru finanțarea construcției sunt asigurate.

„Așteptăm cu nerăbdare deschiderea investiției. Dincolo de discuțiile politice, de ceea ce se spune în spațiul public, am fost și noi, Consiliul Județean implicați în proiect. Luni am fost la CNAIR, astăzi suntem pe teren. Dimineață am avut discuții cu proiectanții, am luat legătura cu primăriile de la Bălcăuți, Salcea, Grănicești pentru că e nevoie de identificat proprietarii pentru a putea face despăgubirile. Cine întreabă ce rol are Consiliul Județean aici pe mine mă interesează, ca președinte ales al acestui județ, să grăbesc tronsonul să avem și noi autostradă în județul Suceava cât mai repede. Asta e esența implicării noastre”, a spus Flutur.

El a anunțat că săptămâna viitoare va organiza o întâlnire importantă la Suceava pentru a se identifica locurile de unde se va putea lua pământ de împrumut, arătând că pe tronsonul Suceava-Siret sunt prevăzute 68 de poduri și viaducte, cel mai mare viaduct fiind la Mitocu Dragomirnei de 700 de metri.

Președintele Flutur a arătat că se implică pentru a grăbi realizarea documentațiilor pentru această autostradă astfel încât să înceapă cât mai repede execuția.

El a subliniat că la tronsoanele până la Pașcani documentația a început în 2016, iar construcția abia în 2022, în timp ce la tronsoanele Pașcani-Suceava-Siret documentația a început în 2019 și se termină în 2023, cu doi ani mai puțin pentru că a fost și implicarea Consiliului Județean Suceava.

„E foarte important pentru noi să avem autostradă și legătura cu Bucureștiul așa cum ne dorim autostradă și cu vestul României”, a concluzionat Gheorghe Flutur.