Poliția Suceava continuă acțiunile pentru combaterea vitezei excesive și verificările în trafic pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor

Pentru a menține siguranța rutieră și a preveni accidentele cauzate de conducătorii auto sub influența alcoolului sau a altor substanțe, polițiștii din Serviciul Rutier Suceava, împreună cu cei din subunitățile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, au desfășurat acțiuni tematice în perioadele 06-08 septembrie 2023 și 07-08 octombrie 2023.

Astfel, în perioada 06-08 septembrie, au fost efectuate verificări amănunțite, iar rezultatele au fost semnificative: un total de 681 de conducători auto au fost supuși testelor alcoolscopice, iar 23 de conducători auto au fost testați pentru consum de substanțe interzise. În urma acestor acțiuni, au fost aplicate un total de 139 de sancțiuni, în valoare totală de 29.943 lei. Din aceste sancțiuni, 10 permise de conducere au fost reținute (8 pentru conducere sub influența alcoolului și 2 pentru alte abateri), și au fost reținute 14 certificate de înmatriculare. În plus, au fost constatate 14 infracțiuni, dintre care 8 au fost legate de conducerea sub influența alcoolului, 1 sub influența substanțelor psihoactive, și 5 alte infracțiuni.

În continuarea acestor eforturi de menținere a siguranței rutiere, în perioada 07-08 octombrie 2023, în intervalul orar 07:00 – 12:00 și 15:00 – 19:00, Serviciul Rutier, împreună cu formațiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava, au desfășurat acțiuni preventive pentru combaterea vitezei excesive. În cadrul acestor acțiuni, au fost aplicate un total de 337 de contravenții, dintre care 184 pentru viteză excesivă, 10 pentru depășiri neregulamentare și 143 pentru alte abateri. Valoarea totală a contravențiilor a fost de 169.355 lei, iar 33 de permise de conducere au fost reținute (15 pentru viteză, 10 pentru depășiri și 8 pentru alte abateri). De asemenea, 22 de certificate de înmatriculare au fost retrase din diverse motive, cum ar fi I.T.P.-ul expirat sau defecțiuni ale vehiculelor. În plus, a fost constatată o infracțiune conform articolului 335/1 C.p.

Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să respecte cu strictețe regulile de circulație și să nu conducă sub influența alcoolului sau a altor substanțe care pot afecta capacitatea lor de a conduce în siguranță.