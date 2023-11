Ion Lungu: Taxele și impozitele locale nu cresc, ci doar se actualizează cu rata inflației

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că în ședința din 23 noiembrie urmează să fie aprobată o hotărâre de Consiliu Local de actualizare a taxelor și impozitelor locale cu rata inflației.

Potrivit exemplelor date de primar, impozitul va crește cu circa 8,8 la sută.

El a spus că, spre exemplu, dacă la un apartament cu două camere de 25 mp impozitul este de 102 lei, va fi anul viitor de 116 lei, iar la un apartament cu două camere de 45 de mp, impozitul crește de la 184 de lei la 209 lei. La un apartament cu trei camere în zona A cu 65 de mp, impozitul crește de la 266 lei la 303 lei, iar pentru un apartament cu patru camere în zona A de 75 mp, impozitul crește de la 307 lei la 349 de lei.

În ceea ce privește impozitul pentru autoturisme, crește de la 55 de lei la 65 de lei pentru autoturismele sub 1000 cmc, de la 66 de lei la 78 de lei pentru cele sub 1200 cmc, pentru cele sub 1400 cmc de la 77 de lei la 91 de lei, sub 1600 cmc de la 88 lei la 104 lei, cele sub 1900 cmc de la 250 lei la 280 de lei la fel și pentru cele peste 2000 cmc.