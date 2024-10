Arhitecții suceveni Daniel-Tudor și Ana-Victoria Munteanu, laureați ai unor competiții importante de arhitectură

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhitecții suceveni Daniel-Tudor Munteanu și Ana-Victoria Munteanu au obținut recent recunoaștere importantă în cadrul unor competiții prestigioase de arhitectură din România.

La Anuala de Arhitectură București 2024, proiectul lor „Linia Galbenă” a câștigat Premiul secțiunii „Cercetare prin arhitectură / arhitectură și experiment”, iar „OpenGiardini” a fost nominalizat la aceeași categorie.

În cadrul Beta Awards 2024, parte a Bienalei Timișorene de Arhitectură, proiectul „OpenGiardini” a obținut Mențiunea secțiunii „Spațiu public / Instalații temporare”, iar lucrarea „Over the land of the free and the home of the brave” a fost nominalizată la secțiunea „Fotografie”.

De asemenea, la concursul RAM 2024, organizat de Regionala de Arhitectură Moldova, „Linia Galbenă” a câștigat Premiul Special Civica, iar „OpenGiardini” a primit o Mențiune la categoria „Efemer / Spații exterioare publice”.

Echipa din spatele acestor realizări include, alături de Daniel-Tudor Munteanu și Davide Tommaso Ferrando, arhitecții Ana-Victoria Munteanu și Eliza Rabiniuc Mocanu, precum și colaboratori internaționali.