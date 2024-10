Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au fost informați asupra riscurilor privind deținerea, consumul și traficul de substanțe interzise în cadrul evenimentului „O viață sănătoasă prin prevenirea comportamentelor de risc”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În cadrul Programului „Școala Verde”, marți, 22 octombrie 2024, începând cu ora 12.00, s-a desfășurat în sala Casei de Cultură din municipiul Rădăuți activitatea intitulată „O viață sănătoasă prin prevenirea comportamentelor de risc”. Eforturilor organizatorice depuse de echipa managerială a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, formată din prof.dr. Puiu Adrian Nicolae și prof.dr. Lăzărescu Luminița, li s-au adăugat contribuțiile consilierului educativ prof. Leon-Postolache Miriam, a consilierului școlar, prof. Ardelean Mărioara și ale doamnei bibliotecare Ciobara Andreea.

Activitatea s-a concretizat într-o suită de comunicări și prelegeri adresate de către invitați unui public format din 440 de elevi ai colegiului însoțiți de profesorii diriginți și cadrele didactice din liceul nostru. Discursul introductiv adresat de domnul director al instituției a deschis seria intervențiilor, prima prezentare fiind susținută de doamna asistent social Coștiug Cătălina, reprezentant al Agenției Naționale Antidrog, care i-a informat pe participanți despre „Consecințele psiho-sociale ale consumului de droguri”. Din partea Direcției de Sănătate Publică Suceava s-a adresat publicului doamna Stroescu Anca, medic specialist, cu o comunicare intitulată „Acțiunea drogurilor în organismul nostru și efectele nocive asupra sănătății”. Doamna Iacob Ileana, comisar-șef în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, a captat interesul asistenței cu un discurs reunit sub denumirea „Prevenirea victimizării minorilor. Consecințele nerespectării legislației rutiere”. Doamna Niga Mărioara, comisar-șef în Inspectoratul Județean de Poliție, Biroul Siguranță Școlară, a adus la cunoștința publicului fenomenul violenței din mediul școlar și posibilele soluții de combatere a acestuia, sub semnul generic „Prevenirea violenței fizice în mediul școlar. Campania „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”. Domnul judecător Ciobîcă Octavian, președinte al Judecătoriei Rădăuți, în luarea de cuvânt intitulată „Traficul de droguri în practica judiciară”, a atras atenția tinerilor și adolescenților cu privire la efectele extrem de serioase pe care le are în plan juridic deținerea, traficul și consumul de droguri. Ultima intervenție din cadrul manifestării i-a revenit doamnei Todorese Mirela, membru în Baroul Suceava, cu o prezentare reunită sub titlul „Consecințele legale ale traficului de droguri”. Domnia sa a concluzionat cu un îndemn generator de reflecții și responsabilitate în conștiința celor prezenți: „Poți să fii… cool fără a fi… penal!” Discursurile invitaților au fost însoțite de întrebări oportune venite din partea elevilor participanți. De asemenea, pe ecran au rulat scurte secvențe și materiale video cu privire la efectele devastatoare ale consumului de droguri și impactul negativ pe care îl are conduita violentă în mediul școlar.

Manifestarea de astăzi își propune să informeze și să crească gradul de conștientizare a elevilor de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” cu privire la riscurile pe care le presupune deținerea, consumul și traficul de substanțe interzise, impactul dependenței de droguri în plan individual și colectiv, totodată consecințele actelor de violență în mediul școlar și posibilele soluții sau modalități de combatere a unor astfel de fenomene.

A consemnat,

prof.dr. Florin George Popovici