Trei studente ale Facultății de Inginerie Alimentară au câștigat granturi Regele Carol I

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Trei studente ale Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, absolvente ale Colegiului „Andronic Motrescu” din Rădăuți, au câștigat granturi Regele Carol I, oferite de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), pe baza rezultatelor înregistrate în anii de liceu la olimpiadele naționale din aria curriculară Tehnologii.

Astfel, Ileșoi Viorica Trandafira Georgiana, studentă în anul II, a obținut Premiul al II-lea la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară – coordonatori: prof. Nicoleta Schipor și prof. Juravle Maria, Nicoriuc Ana, studentă în anul I, a obținut Premiul al III-lea la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară – coordonatori prof. Nicoleta Schipor și prof. Juravle Maria, iar Ghiza Bianca, studentă în anul I, a obținut Premiul al III-lea la Olimpiada Națională de Agricultură – coordonator prof. Iosub Ioan.

Ca urmare a câștigării acestor granturi, studentele vor desfășura activități de cercetare în domeniul ingineriei produselor alimentare, organizate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Siguranța Alimentelor (FIA).

USV menționează că valoarea granturilor Regele Carol I este de 2.500 euro pe an pentru locul I, 2.000 euro pe an pentru locul al II-lea și 1.500 euro pe an pentru locul al III-lea.