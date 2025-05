Echipe ale Universității Tehnice din Ilmenau, Universității Politehnice București și ale Universității Tehnice Cluj, pe podiumul HARD&SOFT 2025 organizat de USV

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ediția 2025 a concursului internațional HARD&SOFT, organizat de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, s-a încheiat vineri, 16 mai, cu festivitatea de acordare a premiilor.

Pe parcursul a cinci zile, 16 echipe internaționale, formate din câte 4 studenți, au realizat concepte inovatoare, care au încercat să îndeplinească criteriile date prin tema concursului propusă de juriul acestei ediții, format din: Sorin BORA – președinte, membri: Oliver FAUST Anglia Ruskin University din Cambridge, Ciprian TELETIN, Alexandru HUGYESZ, Radu CIOCHINĂ, de la Cognizant Mobility Romania.

Concursul a beneficiat de sprijinul Primăriei Suceava, al Consiliului Local Suceava, al Consiliului Județean Suceava, al Academiei de Științe Tehnice din Romania, precum şi al mai multor firme de succes, pentru care sprijinirea, încurajarea și afirmarea tinerelor talente a devenit o tradiție.

Tema din acest an a fost Smart Wheels: Navigating the Future with Analog Sensors and Ethical Hacking și a presupus proiectarea și realizarea unui vehicul autonom de tip RoboCar, capabil să navigheze printr-un labirint și să ocolească diverse obstacole sau să interacționeze cu factori de mediu folosind senzori analogici și logică bazată pe inteligență artificială. Vehiculul autonom trebuia să răspundă în timp real la factori de mediu (obstacole, vibrații, câmpuri magnetice și detectarea prezenței alcoolului) și să înregistreze detaliat datele pe o platformă cloud personalizată. A fost prevăzută și o componentă de ethical hacking, prin încurajarea participanților să identifice vulnerabilitățile de securitate din sistemele echipelor concurente, fără însă să le exploateze în dauna celorlalți competitori.

Jurizarea a avut loc în ultima zi a concursului, când echipele au prezentat și demonstrat funcționalitățile lucrărilor realizate în cadrul unei expoziții publice. La modul general, evaluarea juriului a urmărit şi originalitatea realizării prin gradul de noutate corelat cu acoperirea cerințelor temei, complexitatea si nivelul de cunoștințe hardware și software demonstrate, realizarea practică și validarea funcționalității conform specificațiilor temei, precum si abordarea tehnică și inginerească pentru atingerea obiectivelor propuse. Studenții din echipele participante au prezentat un raport final pentru descrierea proiectului, a tehnologiilor utilizate și a modului de integrare a muncii lor într-o aplicație compactă, bine definită. Realizarea acestor lucrări a necesitat un timp mai îndelungat, multă migală și îndemânare, concurenții fiind nevoiți să lucreze 10-12 ore/zi.

Au participat ca invitați speciali:

Jean Michel DUTHILLEUL, de la Lille, Franța, care a fost membru al juriului pentru prima ediție HARD&SOFT, din anul 1994, și la alte 11 ediții ale concursului.

Peter SCHARFF, de la Ilmenau, Germania, căruia îi datorăm prezența echipei de studenți de la Ilmenau, începând cu anul 2013.

Radu Munteanu, care a sprijinit participarea echipei de studenți din Cluj-Napoca.

Yuyan PAN, care a facilitat participarea echipelor din Hebei, China, începând cu anul 2017.

Clasamentul ediției aniversare este:

Universitatea Clasament Technical University of Ilmenau 1 Politehnica University of Bucharest 1 2 Technical University of Cluj-Napoca – Most ingineous ethical hacking – 3 Politehnica University of Bucharest 3 4 Politehnica University of Timisoara 1 5 Stefan cel Mare University of Suceava 2 6 Politehnica University of Timisoara 3 7 Politehnica University of Bucharest 2 8 Politehnica University of Timisoara 2 9 Technical University of Moldavia, Chisinau 2 10 Hebei University of Science and Technology 1 11 Hebei University of Science and Technology 2 12 Stefan cel Mare University of Suceava 1 13 Technical University of Moldavia, Chisinau 1 14 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi 15 Odessa Polytechnic National University 16

Informaţii suplimentare pot fi găsite la adresa http://www.hardandsoft.ro