Revedere emoționantă după 10 ani la Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului

Sâmbătă, 19 iulie 2025, Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului a fost gazda unei revederi pline de emoție, organizată de elevii fostei clase de Științe ale Naturii, generația 2015, sub îndrumarea profesoarei diriginte Zup Mariana.

La invitația foștilor elevi, 9 cadre didactice au participat la acest moment special, marcat de amintiri, flori și bucuria regăsirii.

Absolvenții de acum un deceniu, astăzi adulți realizați, au impresionat prin parcursul lor profesional și personal. Printre ei se numără Alexandru Silvestru, medic urolog rezident la Oradea, Karolina, medic endocrinolog rezident la Iași, Mădălina, medic stomatolog în Gura Humorului, și Gianina, tehnician dentar. Ioana activează ca asistentă medicală la Târgu Mureș, Adrian oferă servicii de ITP, iar Alexandra este consultant pe fonduri europene la Iași. Maria este învățătoare într-o localitate din apropiere, Mihaela predă biologie în două școli, Lucian este antreprenor, Monica farmacistă, Diana medic veterinar, Daniela specialistă în IT, iar Răzvan inginer în transporturi.

„Prezentarea succeselor elevilor noștri din ultimii 10 ani ne-a umplut inimile de bucurie și mândrie. Am realizat ce am sădit și cât am contribuit la devenirea lor. Suntem profesori cu vocație și dăruire, iar astfel de revederi ne demonstrează că tot ce facem este cu folos”, a declarat profesoara Cîmpan Brîndușa Luminița.Cu eleganță, bun simț și o sinceritate deplină, foștii elevi din clasa 12C au răspuns „prezent” la strigarea catalogului, chiar dacă nu în număr mare.

Cadrele didactice au promis să onoreze orice viitoare invitație, convinse că aceste momente confirmă valoarea muncii lor.