„România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională!”. ANAT critică decizia ministrului Radu Miruță de a renunța la târgurile internaționale de turism

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a reacționat cu stupoare la declarațiile recente ale ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, care a afirmat că nu vede rostul târgurilor internaționale de turism și a oprit finanțarea participării României la acestea.

Deși ANAT îl consideră de bună-credință, provenind din sectorul IT și orientat spre promovare digitală, organizația subliniază că turismul eficient necesită un mix de strategii, nu doar soluții online, și oferă sprijinul specialiștilor din industrie pentru decizii informate.

Târgurile de la Londra și Berlin reunesc anual peste 180 de țări din cele 195 existente, participarea fiind esențială. De exemplu, Albania a impresionat la ITB Berlin 2025 cu trei standuri pe 800 mp, ca țară partener oficial, cheltuind probabil cât întregul buget anual al României pentru promovare turistică. Turismul global contribuie cu 10% la PIB-ul mondial și este al doilea angajator ca importanță.

Dr. Alin Burcea, președintele ANAT, a declarat: „Am urmărit cu stupoare declarațiile ministrului Radu Miruță, care spune că nu vede rostul târgurilor de turism externe! Așa se întâmplă când în fruntea unui domeniu ajung persoane fără legătură cu el! Astăzi, România este pe ultimul loc în Europa la numărul de turiști străini – 2,5 milioane în 2024, în timp ce Albania a avut 11 milioane, iar Bulgaria 13 milioane! Dacă domnul Miruță renunță la aceste târguri, România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională! Iar bugetul de 2 milioane de euro? Este ridicol! Este un buget de firmă, nu de țară! Este suficient pentru promovarea într-o singură piață, nu în 195 de țări, din care cel puțin 7 sunt absolut prioritare! Am desființat birourile externe de promovare. Dacă tăiem și târgurile, mai bine închidem turismul de incoming! O fi și asta o soluție… Ce ne mai trebuie turiști străini? Să ne plimbăm banii în familie! Din păcate, turismul românesc a fost distrus de toate guvernele, dar acesta parcă face un efort special să-l îngroape. Nu avem Autoritate Națională pentru Turism, nu avem secretar de stat de specialitate, am închis birourile externe, iar acum vrem să renunțăm și la târguri? Atunci să închidem tot!”

ANAT propune un mix de promovare: infotripuri cu touroperatori străini, burse de turism cu ambasade, campanii digitale, participare la târguri esențiale, organizarea unui târg propriu B2B, caravane turistice și invitații pentru jurnaliști și influenceri.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, a subliniat: „Târgurile nu sunt opționale, sunt un ‘factor de igienă’. Dacă renunțăm, vom dispărea din conștiința piețelor. Mergem la târguri cu ministrul să vadă realitatea!”

Organizația cere o strategie actualizată de brand de țară, un buget de minimum 30 milioane de euro anual pentru promovare și ținta de 10 milioane de turiști străini, turismul fiind un sector strategic ce atrage investiții.

ANAT reamintește că turismul incoming este o formă de export vitală pentru economia României.