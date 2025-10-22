Săptămâna Regiunilor și Orașelor: Regiunea Nord-Est, voce activă în dialogul european pentru coeziune și dezvoltare

Intră acum și în grupul de
Regiunea Nord-Est a României a marcat o prezență puternică la cea de-a XXIII-a ediție a Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek), desfășurată în perioada 13-15 octombrie 2025 la Bruxelles.
Cu 52 de delegați, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est), alături de consilii județene, primării, mediul academic și parteneri transfrontalieri, a promovat activ soluții inovatoare pentru viitorul politicii de coeziune europeană.
Sub sloganul „Modelăm ziua de mâine, împreună”, evenimentul a reunit dezbateri esențiale privind bugetul UE post-2027 și rolul regiunilor în construirea unei Europe sustenabile.
Delegația Nord-Est, sprijinită de Biroul de Reprezentare de la Bruxelles, a participat la sesiuni tematice de impact:
- Irina Maria Pintilescu (ADR Nord-Est) a prezentat studiul de caz privind dezvoltarea capacității administrative a beneficiarilor Programului Regional Nord-Est, singura autoritate europeană invitată de Comisia Europeană în sesiunea OECD și #t33soundpolicy.
- Standul „Moldova Without Borders: One Heart, One Path” a atras mii de vizitatori cu produse tradiționale, experiențe VR ale patrimoniului bucovinean și o colecție vestimentară 3D inspirată din cultura Cucuteni.
- Agatha Filimon (ADR Nord-Est) a moderat sesiunea despre ecosisteme de inovare pentru IMM-uri, subliniind investițiile inteligente și tehnologiile digitale.
- Evenimente dedicate culturii și coeziunii, cu participarea CJ Neamț, și cooperării estice, cu BRCT Suceava.
Partenerii regionali au contribuit și la dezbateri despre tranziția verde: Primăria Suceava a prezentat soluții pentru eficiența energetică, iar Iașiul – provocări climatice urbane.
„Participarea noastră confirmă poziția Regiunii Nord-Est ca partener activ în dialogul european. De la inovare la identitate culturală, Nord-Estul României își consolidează rolul în rețeaua regiunilor care construiesc un viitor echilibrat și solidar”, a declarat Vasile Asandei.
