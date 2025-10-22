Săptămâna Regiunilor și Orașelor: Regiunea Nord-Est, voce activă în dialogul european pentru coeziune și dezvoltare



Regiunea Nord-Est a României a marcat o prezență puternică la cea de-a XXIII-a ediție a Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor (#EURegionsWeek), desfășurată în perioada 13-15 octombrie 2025 la Bruxelles.

Cu 52 de delegați, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est), alături de consilii județene, primării, mediul academic și parteneri transfrontalieri, a promovat activ soluții inovatoare pentru viitorul politicii de coeziune europeană.

Sub sloganul „Modelăm ziua de mâine, împreună”, evenimentul a reunit dezbateri esențiale privind bugetul UE post-2027 și rolul regiunilor în construirea unei Europe sustenabile.

Delegația Nord-Est, sprijinită de Biroul de Reprezentare de la Bruxelles, a participat la sesiuni tematice de impact:

Irina Maria Pintilescu (ADR Nord-Est) a prezentat studiul de caz privind dezvoltarea capacității administrative a beneficiarilor Programului Regional Nord-Est, singura autoritate europeană invitată de Comisia Europeană în sesiunea OECD și #t33soundpolicy.

Standul „Moldova Without Borders: One Heart, One Path” a atras mii de vizitatori cu produse tradiționale, experiențe VR ale patrimoniului bucovinean și o colecție vestimentară 3D inspirată din cultura Cucuteni.

Agatha Filimon (ADR Nord-Est) a moderat sesiunea despre ecosisteme de inovare pentru IMM-uri, subliniind investițiile inteligente și tehnologiile digitale.

Evenimente dedicate culturii și coeziunii, cu participarea CJ Neamț, și cooperării estice, cu BRCT Suceava.

Partenerii regionali au contribuit și la dezbateri despre tranziția verde: Primăria Suceava a prezentat soluții pentru eficiența energetică, iar Iașiul – provocări climatice urbane.

„Participarea noastră confirmă poziția Regiunii Nord-Est ca partener activ în dialogul european. De la inovare la identitate culturală, Nord-Estul României își consolidează rolul în rețeaua regiunilor care construiesc un viitor echilibrat și solidar”, a declarat Vasile Asandei.