O femeie a ajuns la UPU Suceava după o ceartă cu cumnatul ce i-a pulverizat spray lacrimogen în ochi



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie de 35 de ani din Pătrăuți a ajuns miercuri la UPU Suceava pentru a primi îngrijiri medicale după ce i-a fost pulverizat spray lacrimogen în ochi.

O patrulă a Poliției locale Suceava a observat, miercuri, în jurul orei 11:00 o femeie care era în stația TPL din centrul municipiului și se lamenta după ce i-a fost pulverizat spray lacrimogen în ochi de un bărbat.

Cei doi au fost preluați de echipaj și apoi a fost anunțată Poliția Municipală Suceava legat de incident.

Potrivit datelor din anchetă, femeia și cumnatul ei, un bărbat de 39 de ani din Pătrăuți, au venit cu autobuzul în municipiul Suceava.

Pe drum cumnatul a lansat o serie de expresii și cuvinte jingnitoare la adresa femeii, iar când au coborât din autobuz în stația din centrul municipiului femeia i-a ripostat verbal cumnatului.

În acesta condiții, bărbatul s-a folosit de un spray cu efect lacrimogen pe care îl avea asupra lui și a pulverizat conținutul în zona ochilor femeii, iar la scurt timp a apărut echipajul poliției locale.

Femeia a fost dusă la UPU Suceava pentru îngrijri medicale, ea suferind o iritație la ochi după ce i-a fost pulverizat spray-ul lacrimogen.

Bărbatul a fost audiat de poliție care în acest caz a deschis un dosar pentru loviri și alte violențe.

În acest caz a fost aplicat și formularul în vederea emiterii unui ordin provizoriu de restricție, dar s-a constatat că nu se impune.