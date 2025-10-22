CSU Suceava, victorie clară în Cupa României: 44-29 cu CSU Târgu Jiu și calificare în Turul 2



CSU Suceava a obținut o victorie categorică în primul tur al Cupei României la handbal masculin, trecând cu scorul de 44-29 (21-15) de CSU „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, divizionara secundă gazdă a confruntării.

Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu s-a calificat astfel în Turul 2 al competiției.

Jocul a fost dominat clar de suceveni, care au condus la pauză cu 21-15 și au accelerat în repriza secundă, construind o diferență de 15 goluri.

Niculaie a fost liderul ofensivei cu 6 goluri, urmat de I. Chiruț, Rusu – câte 5 goluri, Șerban, Ilucă, Popovici – câte 4 goluri.CSU Suceava: Sîrghie, Podovei, Rîpă – Niculaie 6, I. Chiruț 5, Rusu 5, Șerban 4, Ilucă 4, Popovici 4, Tîrzioru 3, Iordachi 3, Bruj 3, C. Dascălu 3, Lupu 2, Condrea 1, Bologa 1.