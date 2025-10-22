Ambasadorul Israelului în România, în vizită oficială la Suceava: Parteneriate pentru turism și zboruri Tel Aviv – Suceava



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, l-a primit miercuri pe dr. Lior Ben Dor, ambasadorul Israel în România, într-o vizită oficială la sediul instituției.

La întâlnire au participat prefectul județului, Traian Andronachi, primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, și vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu.

Șoldan a spus că discuțiile au fost extrem de cordiale, ambasadorul vorbind fluent româna datorită originilor sale românești.

Deși este pentru prima dată în județul Suceava, diplomatul israelian a „gustat” deja din farmecul Bucovinei la standurile promoționale ale județului de la Târgul de Turism al României – Romexpo (martie 2025) și Unforgettable Festival – București (septembrie 2025).

Principalele teme abordate au vizat dezvoltarea turismului bucovinean și relansarea zborurilor Suceava – Tel Aviv, prin atragerea unei companii aeriene interesate de această rută.

S-a discutat și adaptarea ofertei turistice pentru publicul israelian, precum și participarea Bucovinei la Târgul de Turism de la Tel Aviv din februarie 2026.

Ambasadorul Ben Dor și-a exprimat deschidere totală pentru susținerea acestor inițiative.

Un alt subiect important a fost comunitatea evreiască din Suceava, una dintre cele mai vechi din Bucovina, cu un patrimoniu impresionant: sinagogi, temple și cimitire vechi de sute de ani, care merită promovate și protejate.

Întâlnirea a fost marcată și de o descoperire inedită: atât președintele Șoldan, cât și ambasadorul s-au născut pe 18 iunie.

Gheorghe Șoldan a subliniat că această vizită reprezintă „doar începutul unei colaborări strânse” între Suceava și Israel, mulțumind Excelenței Sale pentru interesul manifestat și dorindu-i o ședere plăcută în județ.