Agresiune între vecini în Suceava: Bărbat lovit cu palma pentru că vecinul nu i-a spus că soția îl înșală

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată marți seară, 21 octombrie 2025, în jurul orei 19:07, cu privire la o agresiune fizică petrecută între doi vecini din blocul de pe strada Mărășești.

Victima a relatat că, la ora 18:45, în timp ce se afla la parterul imobilului, a fost agresat de vecinul său de 58 de ani.

Agresorul l-a lovit cu palma peste față, motivul fiind unul halucinant: acesta nu i-ar fi spus acum un an că soția sa îl înșală.

Polițiștii au identificat victima și i-au adus la cunoștință dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu, însă aceasta a refuzat.

Totuși, i s-a înmânat formularul de cerere pentru un ordin de protecție pe cale judecătorească.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.