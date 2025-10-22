Lansare de carte la USV în prezența autorului: „Destine la Răscruce. Prizonierii români din lagărele germane înmormântați pe teritoriul Franței 1916–1918”, de Christophe Woehrle



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale (FIGSS) a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit marți, 21 octombrie, lansarea volumului „Destine la Răscruce. Prizonierii români din lagărele germane înmormântați pe teritoriul Franței 1916–1918”, semnat de istoricul francez Christophe Woehrle, originar din Alsacia.

Cartea scoate la lumină o pagină dureroasă și puțin cunoscută din Primul Război Mondial, documentând soarta tragică a prizonierilor români decedați în lagărele germane din Alsacia și Lorena.

Prin cercetări exhaustive în arhivele germane, autorul contribuie la recuperarea memoriei colective și evidențierea sacrificiului românesc în Marele Război.

Evenimentul, moderat de prof. univ. dr. Florin Pintescu, decanul FIGSS, a reunit o audiență numeroasă: studenți de la specializările Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, precum și elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, însoțiți de profesori.

Alături de autor au participat colonel (r) Doru Pogoreanu, directorul editurii Prospexi, și Elena Ichim, președinta filialei Teleorman a Societății de Științe Istorice din România.

„Această carte este rezultatul unei munci de documentare asidue și se dorește a fi nu doar o contribuție academică, ci și un act de recuperare a memoriei celor care au plătit prețul suprem în Primul Război Mondial”, a declarat Christophe Woehrle în fața publicului sucevean.