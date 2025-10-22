Control judiciar pe cauțiune de un milion de lei în dosarul în care DNA a făcut percheziții și la Suceava privind fraude cu vânzarea de autoturisme second hand



Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a doi administratori ai unei societăți comerciale specializată în comerțul cu autoturisme second-hand. B.P.B., administrator în fapt al firmei, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de un milion de lei, în timp ce C.I.C., administrator special, se află sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, cu intenție și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cei doi inculpați menționați anterior, ar fi omis să înregistreze în evidențele contabile ale societății comerciale pe care o dețin și să declare organelor fiscale operațiuni comerciale și venituri obținute din comercializarea pe piața internă a unor autoturisme second–hand achiziționate din spațiul intracomunitar.

Prin aceste demersuri, cei doi inculpați ar fi cauzat un prejudiciu în cuantum de 841.233 lei.

În concret, cei doi inculpați ar fi achiziționat autoturisme second-hand, fie de pe platformele de licitații, fie de pe site-uri de profil la prețul net (fără TVA), pe care ulterior le-ar fi vândut către clienții finali din România cu același preț la care mai adăugau costurile de transport, formalitățile de înmatriculare, precum și comisionul societății.



În perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, cei doi inculpați menționați anterior, în cadrul unei scheme frauduloase, ar fi utilizat și prezentat organelor fiscale declarații fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, aferente perioadei fiscale menționate anterior.

În concret, societatea administrată de cei doi inculpați ar fi achiziționat intracomunitar, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, din care ar fi livrat pe teritoriul național autoturisme second-hand în valoare totală de 178.965.052,27 lei.

Deși aceste operațiuni ar fi trebuit să urmeze un regim normal de taxare al TVA (TVA 19%), cei doi inculpați ar fi declarat aceste operațiuni în declarațiile fiscale menționate anterior ca fiind livrări scutite de TVA, fără drept de deducere (TVA 0 %) și astfel nu ar fi colectat și plătit către bugetul de stat TVA-ul aferent, diminuând resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.

În cauză, procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile ce aparțin celor doi inculpați până la concurența sumei de 29.235.848 lei, pentru a garanta recuperarea prejudiciului creat în dauna statului.

Totodată, au fost puse sub sechestru două autoturisme a căror valoare cumulată depășește suma de 260.000 de euro, precum și sumele de 165.500 de euro și 19.500 de lei, identificate în urma perchezițiilor efectuate la cei doi inculpați.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații B.P.B. și C.I.C. trebuie să respecte o serie de obligații între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv să nu exercite funcția de administrator special al societății respective și nici să efectueze acte de administrare în cadrul societății.

Inculpaților B.P.B. și și C.I.C. li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.



Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.



În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.