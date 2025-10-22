Primăria Suceava finalizează etichetarea cablurilor aeriene și pregătește migrarea acestora în subteran



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava avansează cu unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare urbană: migrarea în subteran a cablurilor aeriene de pe stâlpi. Inițiativa, parte a programului demarat de primarul Vasile Rîmbu, vizează eliminarea „junglei” de fire din zonele centrale, pentru un aspect estetic superior al orașului.

Potrivit informării Primăriei Suceava prima etapă de etichetare a cablurilor din zonele centrale s-a finalizat, iar până la sfârșitul anului, vor fi îndepărtate cablurile neutilizate, astfel spațiul vizual urban și îmbunătățind aspectul fațadelor.

„Până în prezent, au fost decolmatate peste 150 de cămine de tragere, fiind identificate și remediate o parte din zonele întrerupte ale canalizației. În paralel, se îndepărtează cablurile vechi de cupru din canalizația existentă, iar în locul lor se instalează tubetă modernă destinată fibrei optice. Până în acest moment, au fost montați peste 10 kilometri de microtubetă, asigurând infrastructura pentru rețele subterane de comunicații”, arată Primăria Suceava.

Mai mult, în informare se menționează că până la sfârșitul acestui an Consiliul Local Suceava va adopta un proiect de hotărâre prin care operatorii de telecomunicații vor fi taxați pentru utilizarea stâlpilor și a domeniului public – o premieră, deoarece în prezent aceștia nu plătesc nicio taxă către municipalitate.

Proiectul pentru eliminarea cablurilor aeriene și trecerea lor în subteran se derulează pe mai multe etape, cu accent pe bulevardele principale.

Primăria își propune finalizarea rapidă a primei faze, transformând Suceava într-un oraș european modern, fără cabluri aeriene în zonele centrale.