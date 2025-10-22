Șase proiecte de cercetare au câştigat finanţări în cadrul competiției USV VIP 2025



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță rezultatele competiției USV VIP 2025, un program dedicat sprijinirii inițiativelor inovative și cercetării de excelență desfășurate de studenţii şi cadrele didactice ale instituției.

Proiectele VIP (Vertically Integrated Projects) reprezintă o abordare academică interdisciplinară aplicată, care urmărește implicarea studenților de la toate cele 3 cicluri de studii (licenţă, masterat, doctorat) în activități comune de cercetare și învăţare bazate pe proiect, sub îndrumarea unor cadre didactice universitare şi în colaborare cu o companie care se implică cu expertiză practică şi cofinanţează proiectul.

Scopul proiectelor USV VIP este de a oferi studenților o experiență educațională practică, creativă, colaborativă și relevantă pentru industrie, prin combinarea învățării teoretice cu soluționarea unor probleme reale într-un context interdisciplinar ce „integrează pe verticală” studenţi de la programe de licenţă, masterat, doctorat, cercetători şi cadre didactice.

Modelul VIP a câştigat premiul de inovare al Agenţiei de acreditare a programelor de inginerie şi tehnologie (ABET) din Statele Unite ale Americii în anul 2019, fiind implementat în prezent în mai mult de 50 de universităţi din 14 ţări. În cadrul competiției USV VIP 2025, care implementează pentru prima dată modelul VIP într-o universitate din România, au fost depuse 16 proiecte, arondate la 10 domenii științifice. În urma procesului de evaluare, au fost desemnați șase câștigători, care s-au remarcat prin originalitatea propunerilor, relevanța temelor abordate și impactul potențial asupra mediului academic, economic și social. În acest an, competiția USV VIP a beneficiat de un buget total de peste 200.000 lei, prin Fondul de dezvoltare instituțională, cod proiect CNFIS-FDI-2025-F-0603, cu titlul „Susținerea cercetării de excelență la USV 4.0”, și cofinanţări din partea companiilor partenere şi venituri proprii ale USV.

Proiectele câștigătoare sunt:

„Patrimoniul satului tradițional: refolosirea și reinventarea patrimoniului pentru valorificare prin turism” – conf. univ. dr. CHAȘOVSCHI Carmen – Domeniul: Economie

„Cercetări aplicative pentru valorificarea zerului deproteinizat prin dezvoltarea de băuturi funcționale” – prof. univ. dr. ing. DABIJA Adriana – Domeniul: Ingineria produselor alimentare

„Investigarea problemelor generate de integrarea tehnologiilor Blockchain și a inteligenței artificiale în practicile de contabilitate și audit” – prof. univ. dr. ec. GROSU Veronica – Domeniul: Contabilitate

„Îmbunătățirea indicelui OEE al utilajelor industriale și creșterea performanțelor operatorilor umani care le deservesc” – prof. univ. dr. ing. MILICI Laurențiu Dan – Domeniul: Inginerie electrică

„Cercetări privind influența strategiilor de fabricare asupra microstructurii interne și comportamentului mecanic al pieselor fabricate aditiv prin metoda MEX (Material Extrusion)” – asist. univ. dr. ing. TAMAȘAG Ioan – Domeniul: Inginerie mecanică

„ARGUS – Automated Reconnaissance and Guard Unit System” – șef lucr. univ. dr. ing. BALAN Doru Gabriel – Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale.