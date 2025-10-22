Trombectomie realizată cu succes la SCJU Suceava pentru un pacient transferat din Bacău



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava anunță finalizarea cu succes a unei proceduri de trombectomie pentru pacientul D.O.D., transferat de la Spitalul Județean Bacău.

Intervenția a fost efectuată în laboratorul de angiografie al spitalului de o echipă multidisciplinară formată din Dr. Tatiana Bardan (medic neurolog), Dr. Mihai Crețeanu Jr. (medic radiolog intervenționist), Dr. Mara Sbiera (medic ATI), alături de Dr. Raluca Negrea și echipa de gardă din Unitatea de Primiri Urgențe.

Procedura s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu un rezultat excelent, pacientul prezentând o evoluție favorabilă postoperator și fiind stabil din punct de vedere al constantelor vitale.

Conducerea spitalului felicită echipa medicală pentru profesionalism și promptitudine, subliniind capacitatea unității de a oferi servicii medicale de înaltă complexitate pentru pacienții din regiune.