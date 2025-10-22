Patru tineri arestați preventiv după ce au atras un bărbat sub pretextul unei întâlniri intime și l-au tâlhărit



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a destructurat o grupare formată din patru tineri care au comis o tâlhărie calificată în noaptea de 12 spre 13 octombrie 2025. Victima, un bărbat de 44 de ani din comuna Moara, a fost atrasă în capcană printr-o aplicație de socializare sub pretextul unei întâlniri intime.

La data de 13.10.2025, în jurul orei 00.00, victima a fost contactată de un suspect prin aplicație pentru a întreține relații sexuale și a fost îndemnată să se deplaseze pe strada Alexandru cel Bun din Suceava. Cei doi au mers în zona unui garaj părăsit din spatele Primăriei unde bărbatul a fost lovit din spate de un alt suspect, moment în care au apărut alți doi suspecți.

Cei patru i-au sustras portofelul, luând 200 de euro și 300 de lei, după care l-au aruncat la pământ.

Examinarea medico-legală a stabilit că victima a suferit leziuni necesitând 2 zile de îngrijiri medicale.

În urma investigațiilor Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava, autorii au fost identificați ca fiind un minor de 17 ani din comuna Dărmănești, trei tineri de 19 ani, doi din municipiul Suceava și unul din comuna Dărmănești.

Toți suspecții sunt fără antecedente penale.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru tâlhărie calificată.

În cursul zilei de marți, 21.10.2025, polițiștii au pus în executare patru mandate de aducere, iar suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore.

În aceeași zi, au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, măsură încuviințată de instanță.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.