Agresiune la un priveghi în Vicovu de Sus: Tânăr de 27 de ani lovit cu palma în față

Poliția orașului Vicovu de Sus a fost sesizată în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie 2025, ora 00:16, cu privire la o agresiune fizică petrecută în timpul unui priveghi.

Victima, un tânăr de 27 de ani din localitate spune că a fost lovit cu palma în zona feței de un alt tânăr de 26 de ani, ambii localnici.

Potrivit declarațiilor victimei, incidentul s-a produs în jurul orei 00:05, la un imobil de pe strada Romană, unde cei doi participau la un priveghi.

Tânărul agresat a precizat că nu cunoaște motivul agresiunii și că ambii consumaseră anterior băuturi alcoolice. Ea a susținut că nu au existat conflicte anterioare între ei.

Polițiștii au identificat victima la domiciliul său și au întocmit procesul-verbal privind dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu.

Bărbatul de 27 de ani a refuzat emiterea acestuia, dar a primit formularul pentru cererea unui ordin de protecție pe cale judecătorească.

În cauză a fost înregistrată o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar cercetările sunt în curs de desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.