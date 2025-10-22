Accident rutier cu porc mistreț pe DN29A, în afara Sucevei. Autoturismul a fost avariat, animalul a murit



Polițiștii Biroului Rutier Suceava au intervenit, marți seară, 21 octombrie 2025, în jurul orei 20:04, pe DN29A, în afara municipiului Suceava, la un accident rutier în care un autoturism a lovit un porc mistreț pătruns pe carosabil.



Din cercetări a reieșit că, la ora 20:00, un bărbat de 52 de ani din Dorohoi, județul Botoșani, conducea un autoturism Dacia Logan pe DN29A, în direcția Adâncata – Suceava.

La un moment dat un porc mistreț a ieșit brusc pe șosea, fiind surprins și accidentat de mașină.

Evenimentul a dus la avarierea ușoară a autoturismului și la decesul animalului sălbatic.

Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost eliberată autorizație de reparație.

Porcul mistreț a fost predat paznicului de vânătoare din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava, întocmindu-se proces-verbal de predare-primire.