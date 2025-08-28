Zeci de tineri din Suceava au reprezentat județul la proiectul „Patru regiuni pentru Europa” în Franța



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 18-21 august 2025, departamentul Mayenne, Franța, a găzduit cea de-a 22-a ediție a proiectului „Patru Regiuni pentru Europa”, un eveniment unic care reunește anual tineri din județul Suceava (România), regiunea Schwaben (Germania), regiunea Cernăuți (Ucraina) și departamentul Mayenne (Franța).

Delegația suceveană, formată din sportivi, elevi și oficiali, a reprezentat județul, obținând rezultate remarcabile în competițiile sportive și culturale.

Fotbal: Suceava, neînvinsă în timpul regulamentar



Echipa de fotbal a județului Suceava, formată din elevi ai Liceului cu Program Sportiv Suceava și jucători de la cluburi din județ, antrenată de Răzvan Bîgu, Dumitru Hreamătă și Lucian Burlacu, a obținut rezultate notabile: remize în timpul regulamentar (1-1 cu Schwaben, 1-1 cu Mayenne, 2-2 cu Cernăuți). La loviturile de departajare, Suceava a învins Schwaben (4-2), dar a pierdut în fața Mayenne (3-4) și Cernăuți (3-5). Clasamentul final a plasat Suceava pe locul 3, cu 4 puncte, după Mayenne (locul 1, 6 puncte), Schwaben (locul 2, 6 puncte) și înaintea Cernăuți (locul 4, 3 puncte).

Gastronomie: Tinerii suceveni, apreciați pentru talentul culinar



În cadrul atelierului gastronomic, elevii de la Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, coordonați de profesoara Monica Anca Crețu, au participat la prepararea unor antreuri, feluri principale și deserturi, în echipe mixte alături de tineri din celelalte regiuni. Preparatele au fost jurizate de delegațiile administrative, evidențiind creativitatea și abilitățile tinerilor suceveni.

Baschet 3×3: Premieră pentru fete



Pentru prima dată, evenimentul a inclus un campionat de baschet 3×3 pentru fete sub 18 ani. Echipa Sucevei, formată din jucătoare de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și antrenată de Adriana Cojocaru, a concurat cu succes pe terenul din Bonchamp-lès-Laval, demonstrând spirit de echipă și determinare.

Moment solemn: Semnarea Cartei și omagiu pentru Gerard Dujarrier



Ceremonia de deschidere, găzduită pe 18 august de Olivier Richefou, președintele Consiliului Departamental Mayenne, și prefectul Marie-Aimée Gaspari, a marcat reînnoirea Cartei celor Patru Regiuni, la 25 de ani de la semnarea inițială. Evenimentul a inclus un omagiu emoționant adus lui Gerard Dujarrier, fost vicepreședinte al Consiliului Mayenne și unul dintre fondatorii proiectului, decedat recent. Reprezentanții regiunilor au depus o jerbă la mormântul său în localitatea Horps.

Schimb de experiență și planuri pentru 2026



Delegațiile administrative, conduse de Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, și Sylvie Vielle, vicepreședintele Consiliului Mayenne, au discutat diversificarea proiectelor comune, inclusiv schimburi de experiență și inițiative sociale. Următoarea ediție, din 2026, este planificată să aibă loc în regiunea Cernăuți, dacă situația din Ucraina o va permite, sau în Suceava, ca alternativă.

Declarație Nicolae Robu, vicepreședinte CJ Suceava:



„ Patru regiuni. Patru țări. Patru limbi. Patru culturi. Și totuși, o singură Europă unită.

Ne dorim ca ediția viitoare, din 2026, să aibă loc la Cernăuți, în Ucraina. Sperăm din toată inima ca până atunci războiul să se încheie și pacea să revină în țara vecină.

La acest turneu am văzut zâmbete, lacrimi, emoții sincere trăite de zecile de tineri veniți din cele patru regiuni partenere. Sunt momente și prietenii care vor rămâne peste ani în inimile celor care reprezintă viitorul Europei.

Noi, autoritățile, avem datoria să facem tot ce depinde de noi pentru a păstra aceste legături și pentru a duce mai departe valorile europene, mai ales acum, în aceste vremuri tulburi, pline de dezinformări și încercări de dezbinare.”

Evenimentul s-a încheiat cu o seară festivă, în care toți participanții au fost premiați, și cu urarea de revedere la ediția din 2026, în spiritul unității și al valorilor europene.