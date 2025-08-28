Allianz-Țiriac anunță că a avizat peste 200 de dosare de daună după inundațiile din județul Suceava. Cea mai mare despăgubire plătită la Broșteni depășește 900.000 de lei pentru o casă distrusă de viitură



Allianz-Țiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, s-a mobilizat rapid pentru a sprijini familiile din județele Suceava, Botoșani și Neamț afectate de furtunile și inundațiile devastatoare de la finalul lunii iulie. În total, Allianz-Țiriac a avizat peste 200 de dosare de daună și a plătit deja despăgubirile acoperite prin asigurarea facultativă de locuință pentru aproximativ jumătate dintre acestea.

Cea mai mare despăgubire plătită până în acest moment depășește 912.000 de lei și a fost acordată unei familii din localitatea Broșteni, județul Suceava, zona cea mai afectată de fenomenele meteo extreme. Despăgubirea a acoperit o locuință complet distrusă de viitură. Apa a afectat grav structura de rezistență și a rupt fundația casei, aceasta fiind ulterior demolată, conform documentelor oficiale emise de Primăria Broșteni. Locuința era asigurată printr-o poliță facultativă My Home cu o primă anuală de aproximativ 1.450 de lei, valoarea despăgubirii fiind astfel de peste 620 de ori mai mare decât suma achitată.

„Apreciez seriozitatea cu care Allianz-Țiriac a tratat situația mea și faptul că a demonstrat respect, transparență și responsabilitate. Este extraordinar să știu că există companii care pun clienții pe primul loc și își respectă rapid și cu seriozitate angajamentele, mai ales în astfel de momente dificile”, a spus proprietarul locuinței.

O altă despăgubire semnificativă plătită de Allianz-Țiriac s-a ridicat la peste 107.000 de lei pentru o locuință avariată din aceeași localitate care a devenit simbol al inundațiilor din nordul țării, fiind complet luată de viitură. În total, compania a plătit până acum daune în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei pentru aproape 100 din cele peste 200 de dosare avizate în baza polițelor facultative de locuință, la care se adaugă alte 46 de dosare în baza asigurării obligatorii de locuință PAD. Allianz-Țiriac continuă demersurile de despăgubire pentru toate dosarele deschise.

„Rapiditatea cu care am soluționat dosarele de daună și valoarea despăgubirilor deja plătite arată că suntem pregătiți să fim alături de clienții noștri în momente critice, când au cea mai mare nevoie. Acesta este, concret, rolul unei asigurări – să transforme nesiguranța în speranță și să redea oamenilor rapid încrederea că viitorul poate fi reconstruit. Continuăm toate eforturile pentru a sprijini fiecare familie afectată de dezastru și a încheia în cel mai scurt timp toate dosarele de daună avizate”, spune Daniela Covăcescu, Director de Operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări.

Fenomenele devastatoare recente subliniază încă o dată importanța asigurării facultative a locuinței, singura care oferă protecție la valoarea reala a locuinței și oferă acoperire completă, inclusiv împotriva inundațiilor, furtunilor, cutremurelor, incendiilor și altor riscuri majore. În prezent, aproape 300.000 de locuințe din România sunt protejate prin polițele facultative emise de Allianz-Țiriac, iar în fața unor fenomene tot mai frecvente și mai severe, asigurarea completă a locuinței printr-o poliță facultativă alături de cea obligatorie PAD devine esențială