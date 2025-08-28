Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava lansează proiectul transfrontalier „UNIV.E.R-U+VI” pentru educație incluzivă și digitală



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în calitate de lider de proiect, a lansat oficial proiectul „Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation plus Virtual and Inclusive Environment – UNIV.E.R-U+VI” (cod ROUA00175), finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina.

Proiectul, derulat în parteneriat cu Universitatea Politehnică Națională din Odesa și sprijinit de Liceul Savran și Universitatea Națională „I. I. Mechnikov” din Odesa, beneficiază de un buget de 285.048 euro, din care 256.543,20 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri UE, și se va desfășura pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea cooperării universitare româno-ucrainene prin crearea unui mediu educațional incluziv, fizic și virtual, care să promoveze educația extracurriculară și învățarea pe tot parcursul vieții.

Activitățile includ dezvoltarea unei platforme virtuale de învățare multilingve (engleză, română, ucraineană), accesibilă și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere, precum și oferirea a trei cursuri extracurriculare pe teme relevante: „Fundamentele alfabetizării juridice și financწSystem: financiare în contextul integrării europene a Ucrainei”, „Tehnologii digitale și de comunicare de ultimă generație” și „Motivație, dezvoltare personală și sănătate psihologică”.

De asemenea, proiectul prevede modernizarea infrastructurii universitare prin dotări adaptate pentru persoanele cu dizabilități, cum ar fi echipamente tactile, sisteme Braille și sisteme de avertizare în caz de urgență.

Vor fi organizate trei școli transfrontaliere și o conferință internațională pentru diseminarea rezultatelor și schimbul de bune practici.

Beneficiarii direcți includ studenți, cadre universitare, elevi de liceu din zona transfrontalieră, persoane cu dizabilități și organizații educaționale.