Accident rutier cu răniți pe Calea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 7:00, prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe strada Calea Bucovinei, soldat cu victime.

Echipa operativă din cadrul Compartimentului Rutier, împreună cu un tehnician criminalist, s-a deplasat la fața locului pentru investigații.

Conform constatărilor, un conducător auto din municipiul Botoșani, în timp ce conducea un autoturism marca Renault pe Calea Bucovinei, în dreptul unui imobilul, pe direcția Gura Humorului spre Vatra Dornei, nu s-a asigurat corespunzător la inițierea unui viraj la stânga și a acroșat un autoturism marca Skoda, condus de un alt șofer care circula pe același sens.

În urma impactului, ambele vehicule au fost avariate, iar conducătorul autoturismului Skoda a suferit un traumatism cranio-cerebral ușor, fiind transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, conform art. 196, alin. 2 și 3 din Codul Penal, cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.