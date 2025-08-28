Sediul modernizat prin PNRR al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava a fost inagurat în prezența șefului Poliției de Frontieră Române



În prezența inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel-Laurian Stoica, precum și a oficialităților județene și locale, a fost inaugurat, joi, sediul modernizat al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, un proiect realizat la standarde europene, finanțat din fonduri nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Mă bucur să fiu astăzi prezent aici, la Suceava, pentru a marca un moment important pentru Poliția de Frontieră Română: reabilitarea completă și darea în folosință a sediului Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava. Acest obiectiv este mai mult decât o clădire modernizată – este un semnal clar că investițiile în infrastructură, oameni și performanță sunt o prioritate reală pentru instituția noastră. Regiunea de nord a țării are o importanță strategică deosebită pentru securitatea frontierelor externe ale Spațiului Schengen. Polițiștii de frontieră din Suceava desfășoară o activitate complexă și solicitantă, iar această investiție vine ca o recunoaștere a profesionalismului și responsabilității lor. Le mulțumesc pentru munca pe care o depun zilnic și îi asigur de întreaga noastră susținere” – a transmis cu această ocazie inspectorul general al Poliției de Frontieră Române.

Proiectul „Reabilitare Pavilion nr. 1 administrativ la S.T.P.F. Suceava, jud. Suceava”, cod C5-B2.2.b7/01.04.2022, a fost implementat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne. Investiția a beneficiat de fonduri europene nerambursabile prin Componenta 5 – Valul Renovării din PNRR, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.

Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea eficienței energetice, reducerea costurilor cu utilitățile și crearea unor condiții de muncă optime pentru personalul operativ. Investiția aduce o reducere de peste 79% a consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon, contribuind la tranziția către un fond construit durabil și verde.

Construcţia modernă a acestui sediu corespunde actualei concepţii de susţinere a supravegherii şi controlului frontierei, asigură condiţii de muncă la standarde europene (mobilier modern, echipamente de comunicaţii şi informatică de ultimă generaţie, sistem de climatizare de ultimă generaţie, grupuri sanitare moderne) precum un sistem performant de supraveghere perimetrală şi o sală de conferinţe modernă cu anfiteatru.

Valoarea totală a proiectului este de 17.574.184,99 lei, dintre care 6.328.475,44 lei provin din fonduri PNRR, iar 1.202.410,33 lei reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile. Perioada de implementare a fost de 29 luni, între 20 decembrie 2022 și 20 mai 2025.