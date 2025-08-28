Șofer Bolt din Suceava, plătit cu 50 de euro falși



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de un șofer Bolt cu privire la faptul că a fost victima unei înșelăciuni.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în seara zilei de 26 august, în jurul orei 22:10, șoferul a efectuat o cursă din localitatea Șcheia spre cartierul Burdujeni din Suceava, transportând două persoane necunoscute.

La finalul cursei, unul dintre pasageri i-a plătit cu o bancnotă de 50 de euro.

Ulterior, când șoferul a verificat bancnota acasă, a constatat că aceasta era un specimen, neavând valoare legală. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, conform art. 244 alin. (1) din Codul Penal, poliția continuând cercetările pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor.