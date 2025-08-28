Bărbat reținut la Rădăuți după ce a agresat sexual o fată într-un magazin


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat, joi, că, la data de 27 august 2025, s-a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a suspectului C.C.A., în perioada 27-28 august 2025, într-un dosar penal aflat pe rolul instituției.

Totodată, procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de „agresiune sexuală asupra unui minor”.

Potrivit anchetei, fapta a avut loc pe 14 august 2025, în jurul orei 21:36, într-un magazin din municipiul Rădăuți.

 Suspectul, un adult, a agresat sexual o minoră aflată în zona caselor de marcat, acționând spontan și cu intenție directă.

Astfel, profitând de poziția victimei, care se afla cu spatele, acesta a constrâns-o, atingând-o forțat în zona taliei și sânilor, provocându-i o stare intensă de frică și indignare.

Procurorii au subliniat gravitatea faptei, accentuată de caracterul public al locului unde s-a petrecut incidentul, de vulnerabilitatea victimei minore și de impactul asupra acesteia.

Comportamentul suspectului, care a acționat fără a se teme de consecințe într-un spațiu public, evidențiază un pericol social semnificativ.

În acest context, statul are obligația, conform art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de a proteja cetățenii vulnerabili și de a preveni astfel de infracțiuni grave.

Pe lângă reținerea preventivă, procurorul a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de inculpatul C.C.A. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR