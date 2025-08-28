Bărbat reținut la Rădăuți după ce a agresat sexual o fată într-un magazin



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat, joi, că, la data de 27 august 2025, s-a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a suspectului C.C.A., în perioada 27-28 august 2025, într-un dosar penal aflat pe rolul instituției.

Totodată, procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de „agresiune sexuală asupra unui minor”.

Potrivit anchetei, fapta a avut loc pe 14 august 2025, în jurul orei 21:36, într-un magazin din municipiul Rădăuți.

Suspectul, un adult, a agresat sexual o minoră aflată în zona caselor de marcat, acționând spontan și cu intenție directă.

Astfel, profitând de poziția victimei, care se afla cu spatele, acesta a constrâns-o, atingând-o forțat în zona taliei și sânilor, provocându-i o stare intensă de frică și indignare.

Procurorii au subliniat gravitatea faptei, accentuată de caracterul public al locului unde s-a petrecut incidentul, de vulnerabilitatea victimei minore și de impactul asupra acesteia.

Comportamentul suspectului, care a acționat fără a se teme de consecințe într-un spațiu public, evidențiază un pericol social semnificativ.

În acest context, statul are obligația, conform art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de a proteja cetățenii vulnerabili și de a preveni astfel de infracțiuni grave.

Pe lângă reținerea preventivă, procurorul a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de inculpatul C.C.A. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare.