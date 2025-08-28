Un bărbat din Slatina a reclamat că a fost lovit de soție cu o scândură



Secția de Poliție Rurală Mălini a fost sesizată, miercuri seara în jurul orei 21:00, prin apel la 112 de către un bărbat de 57 de ani din comuna Slatina care a reclamat că a fost agresat de soția sa în cadrul unui conflict familial.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 14:30, pe fondul unor neînțelegeri legate de lipsa banilor și consumul de băuturi alcoolice, bărbatul a fost lovit de soția sa, în vârstă de 40 de ani, cu o scândură de lemn în zona brațului drept.

Bărbatul a declarat că soția sa a intenționat să-l lovească în cap, agresiunea provocându-i escoriații la nivelul antebrațului.

Un echipaj medical a intervenit la fața locului, transportând victima la Spitalul Municipal Fălticeni pentru îngrijiri.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat un risc iminent, însă victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii i-au înmânat o cerere pentru obținerea unui ordin de protecție la Judecătoria Fălticeni.

La nivelul Postului de Poliție Slatina nu au fost înregistrate alte sesizări anterioare privind părțile implicate.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „violență în familie”, cercetările urmând să continue pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.