Accident rutier în Ipotești: Motociclist fără permis, rănit după o coliziune cu un autoturism

Un accident rutier s-a produs, miercuri seara, pe strada Ștefan cel Mare din comuna Ipotești.

Astfel, o tânără de 23 de ani din Ipotești, aflată la volanul unui autoturism Audi nu a acordat prioritate unui motociclu Suzuki condus de un motociclist care circula din sens opus, la intersecția cu drumul comunal ce duce către biserica penticostală din localitate.

În urma coliziunii, motociclistul a suferit leziuni și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a fost diagnosticat cu contuzii la membrul inferior drept, escoriații bilaterale la membrele inferioare și o contuzie la membrul superior stâng, fiind clasificat ca rănit ușor.

Testarea cu aparatul etilotest a ambilor conducători a indicat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că motociclistul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta Suzuki nu este înmatriculată sau autorizată provizoriu pentru a circula pe drumurile publice.

A fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul neînmatriculat”. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.