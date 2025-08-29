Sesiunea de toamnă a admiterii la USV începe marți, 2 septembrie. Din cele 763 de locuri bugetate, 486 sunt disponibile pentru studiile de licență, inclusiv pentru învățământul DUAL, iar 240 pentru studiile de masterat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Marți, 2 septembrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava începe sesiunea de toamnă a concursului de admitere 2025, cu un total de 763 locuri bugetate și 1539 locuri cu taxă, pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat.

Din cele 763 de locuri bugetate, 486 sunt disponibile pentru studiile de licență, inclusiv pentru învățământul DUAL, iar 240 pentru studiile de masterat.

Pentru etnicii români de pretutindeni sunt disponibile 124 de locuri la ciclul de studii de licență și 126 la cel de masterat.

În cazul studiilor doctorale, USV scoate la concurs 29 de locuri bugetate și 75 cu taxă. Acestora li se adaugă alte 8 locuri fără taxă destinate candidaților români de pretutindeni.

Totodată, reamintim faptul că, în această sesiune de admitere, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava oferă diverse programe de conversie profesională finanțate de Ministerul Educației, în vederea formării cadrelor didactice din învățământul liceal de stat.

Sesiunea de toamnă a concursului de admitere se va desfășura până pe 9 septembrie 2025, (fără zilele de 6 și 7 septembrie), pentru specializările unde nu există probe de concurs, și 8 septembrie 2025, (fără zilele de 6 și 7 septembrie), pentru specializările unde există probe de concurs. Excepție fac programele de ID, la care se pot face înscrieri și în data de 6 septembrie – interval orar 8.00 – 12.00. Pentru a fi admiși, candidații trebuie să se înmatriculeze în perioada 12-17 septembrie a.c., ora 12.00 (fără zilele de 13 și 14 septembrie), cu excepția programelor de ID, la care se pot face înmatriculări și în data de 13 septembrie – interval orar 8.00 – 12.00. Neînmatricularea duce la pierderea locului ocupat în urma înscrierii.

Evidențiem și faptul că studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă au șansa să treacă pe un loc bugetat (fără taxă) pe baza rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu.

Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2025 sunt publicate pe pagina https://admitere.usv.ro/ .