Accident rutier grav în Câmpulung Moldovenesc cu un mort după o coliziune între două autoturisme



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tragic accident rutier s-a produs vineri după amiaza în municipiul Câmpulung Moldovenesc, implicând două autoturisme.

Potrivit sublocotenen Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au fost identificate patru persoane, dintre care una, un bărbat în vârstă de 73 de ani, conducător al unuia dintre vehicule, a fost găsit încarcerat și în stare de inconștiență.



Echipajul de descarcerare a intervenit prompt pentru extragerea victimei, care a fost ulterior predată echipajelor medicale și paramedicale.

În ciuda aplicării protocolului de resuscitare, bărbatul nu a putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Celelalte trei persoane implicate în accident nu au suferit răni care să necesite îngrijiri medicale.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii accidentului.