Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, modernizat energetic printr-o investiție de 66 milioane de lei

Lucrările de reabilitare energetică a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava au fost finalizate, recepția oficială având loc vineri în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu.

Proiectul, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu fonduri europene nerambursabile, a avut o valoare totală de aproximativ 66.000.000 de lei (inclusiv TVA) și a vizat creșterea eficienței energetice a clădirii.



Toate corpurile de clădire ale spitalului au fost modernizate printr-o serie de intervenții ample. Fațadele au fost izolate termic cu termoizolație multistrat și vată bazaltică, iar tâmplăria a fost înlocuită cu profile din aluminiu cu geamuri performante energetic. Fațada a fost placată cu panouri din aluminiu compozit tip Alucobond, iar planșeul din subsol a fost termoizolat. Sistemele de încălzire și de furnizare a apei calde au fost modernizate, canalul tehnic a fost înlocuit, iar iluminatul a fost optimizat prin instalarea a peste 2.100 de corpuri LED eficiente energetic.



De asemenea, clădirea a fost dotată cu sisteme inteligente de umbrire și tâmplărie cu vitraj pentru control solar.

În curtea spitalului a fost construită o copertină metalică ce susține 240 de panouri fotovoltaice de 445W fiecare, iar o centrală termică pe gaz funcționând în cogenerare a fost instalată pentru a spori eficiența energetică. Totodată, au fost amplasate două stații de încărcare pentru vehicule electrice, consolidând angajamentul față de sustenabilitate.



„Această investiție nu înseamnă doar o îmbunătățire estetică a clădirii, ci și un spital mai eficient energetic, mai prietenos cu mediul și mai confortabil pentru pacienți și cadrele medicale. Proiectul reflectă strategia Consiliului Județean Suceava de modernizare a infrastructurii medicale prin valorificarea finanțărilor europene în beneficiul comunității,” a declarat Nicolae Robu, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava.



