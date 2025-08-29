Performanță remarcabilă pentru Suceava: Eleva Clepș Diana câștigă Premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Engleză



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Suceava se remarcă pe scena internațională datorită unei performanțe excepționale: Clepș Diana, elevă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, a obținut Premiul I la cea de-a III-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză, organizată sub coordonarea Ministerului Educației.

Competiția, desfășurată în august 2025, a reunit elevi din 12 țări, cu standarde educaționale ridicate.

Diana, care din septembrie 2025 va fi în clasa a X-a, a concurat la nivelul avansat B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, depășind nivelul obișnuit al clasei sale.

Performanța sa a fost impresionantă: 94 de puncte din 100 la proba scrisă, care a testat înțelegerea textului, vocabularul, gramatica și exprimarea scrisă, și punctaj maxim, 100 de puncte, la proba orală, unde a excelat prin fluență, coerență și interacțiune în limba engleză.

Reușita este cu atât mai notabilă în contextul unei concurențe intense, nivelul B2 atrăgând cei mai mulți participanți.

Succesul Dianei reflectă talentul său, munca susținută și calitatea educației oferite de Colegiul Național „Petru Rareș”. Un rol esențial l-a avut profesoara Fodor Mihaela-Tatiana, care a pregătit-o cu profesionalism și dedicare, construind o relație bazată pe încredere și rigoare.

Aceasta este prima participare a județului Suceava la o competiție internațională de o asemenea anvergură în domeniul limbii engleze, performanța Dianei marcând un moment istoric și un exemplu inspirațional pentru viitoarele generații.

„Felicitări Clepș Diana pentru această performanță deosebită! Felicitări, de asemenea, doamnei profesoare Fodor Mihaela-Tatiana și întregii comunități educaționale de la Colegiul Național „Petru Rareș” pentru implicare, viziune și susținerea excelenței!

Această reușită confirmă, încă o dată, faptul că pasiunea, munca și talentul pot depăși granițele și pot duce numele Sucevei acolo unde merită: pe podiumul internațional al educației de calitate”, a transmis ISJ Suceava.