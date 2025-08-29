Răspunsul IPS Calinic la îngrijorările enoriașilor după scandalul din eparhie: Biserica nu este vinovată pentru greșelile individuale



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat mai multe răspunsuri enoriașilor prin rubrica „Răspunsul Ierarhului”, în urma unor sesizări privind scandalurile recente care implică preoți din eparhie și care au generat reacții negative în mediul online și în presă.

Enoriașii și-au exprimat îngrijorarea față de impactul acestor situații asupra credinței și imaginii Bisericii Ortodoxe Române, cerând măsuri ferme pentru stoparea „înjosirii” Bisericii.„Ce vină are Biserica pentru greșelile individuale?”

În răspunsul adresat enoriașului M.L., care a semnalat „rușinea” adusă Bisericii și dificultatea de a mai atrage tinerii la slujbe, IPS Calinic a subliniat că „nici Dumnezeu nu este vinovat că Adam și Eva au călcat porunca, nici Mântuitorul că Iuda s-a spânzurat, și nici Biserica nu poate fi blamată dacă unii nu fac cinste numelui de creștin”.

Arhiepiscopul a îndemnat la păstrarea credinței și a subliniat că sminteala nu vine din Biserică, ci din slăbiciunile individuale, citând pe Sfântul Paisie Aghioritul: „de smintit, tot smintitul se smintește”.

El a asigurat enoriașii că se iau măsuri pentru a preveni astfel de situații, fără a detalia, dar a chemat la răbdare și înțelegere, conform învățăturilor creștine.

Răspunzând enoriașului L.T., care a întrebat despre verificarea preoților implicați în scandaluri și măsurile luate, IPS Calinic a explicat că accesul în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților presupune o verificare riguroasă: carte canonică din eparhia de proveniență, recomandarea duhovnicului și declarația pe propria răspundere a candidaților că nu au abateri. Numirile se fac doar după consultări în Permanența Consiliului Eparhial, pentru a asigura potrivirea candidaților, a explicat ierarhul.