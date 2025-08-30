Trei ordine de protecție și un bărbat reținut în arest de polițiștii suceveni în doar 24 de ore



În ultimele 24 de ore, polițiștii din județul Suceava au emis trei ordine provizorii de protecție și au reținut un bărbat pentru infracțiuni legate de violența în familie, demonstrând fermitate în combaterea acestui fenomen.

Agresiune în comuna Frumosu

La data de 29 august 2025, ora 13:30, polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama au fost alertați de o femeie care a raportat că mama sa a fost agresată de fratele său, la locuința comună din comuna Frumosu, județul Suceava. În urma verificărilor, s-a stabilit că agresorul, aflat sub influența alcoolului, a lovit-o pe mama sa și a amenințat-o, creându-i o stare de temere. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru violență în familie și amenințare, conform Codului Penal. După completarea formularului de evaluare a riscului, care a indicat un risc iminent, a fost emis un ordin provizoriu de protecție. Agresorul a fost evacuat din locuință și obligat să păstreze o distanță de 100 de metri față de victimă, care a refuzat montarea unui sistem de supraveghere electronică. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Amenințări în comuna Brodina

Pe 28 august 2025, ora 15:15, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizați prin 112 de o femeie din satul Falcău, comuna Brodina, privind un conflict cu vecinul său. Acesta a proferat insulte și amenințări cu acte de violență. În urma evaluării riscului, care a confirmat un pericol iminent, polițiștii au emis un ordin provizoriu de protecție pentru 5 zile. Bărbatul a fost internat într-o unitate medicală de specialitate, iar cercetările continuă pentru infracțiunea de amenințare

Violență în familie în Vama

Tot pe 28 august 2025, ora 18:05, polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama au fost sesizați de o femeie agresată fizic de soțul său, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan. Formularul de evaluare a riscului a indicat un pericol iminent, iar victima a solicitat un ordin provizoriu de protecție, emis pentru 5 zile. Aceasta a refuzat purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. A fost întocmit un dosar penal pentru violență în familie.

Măsuri de prevenire și monitorizare

Poliția Județeană Suceava anunță că prioritizează combaterea violenței domestice prin instrumente moderne, precum ordinele de protecție și sistemele de monitorizare electronică. Începând cu 1 octombrie 2024, județul Suceava utilizează Sisteme Informatice de Monitorizare Electronică, care permit supravegherea agresorilor în cazuri de ordine de protecție, control judiciar sau arest la domiciliu. Aceste sisteme sporesc protecția victimelor, fără a constitui măsuri de constrângere, ci metode de monitorizare a respectării obligațiilor legale. Dispozitivele electronice, precum brățările de supraveghere, transmit alerte automate către dispeceratul de urgență al poliției, facilitând intervenția rapidă.

Avertisment

Distrugerea dispozitivelor de supraveghere constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. De asemenea, nerespectarea obligațiilor în cazul arestului la domiciliu poate fi considerată evadare. Poliția reiterează angajamentul de a proteja victimele și de a trage la răspundere agresorii, utilizând toate mijloacele legale disponibile.