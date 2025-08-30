Accidentul cu un mort de la Câmpulung Moldovenesc: Bărbatul ar fi suferit un episod medical înainte de impact



La data de 29 august 2025, ora 15:40, Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe strada Calea Transilvaniei, în dreptul magazinului Dedeman.

Apelantul a semnalat că unuia dintre conducătorii auto implicați i s-ar fi făcut rău în timpul condusului.

Echipa operativă din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Câmpulung Moldovenesc s-a deplasat la fața locului, constatând următoarele: în jurul orei 15:35, un bărbat în vârstă de 73 de ani, în timp ce conducea un motociclu L6 pe strada Calea Transilvaniei, nu a frânat și nu a păstrat distanța corespunzătoare față de un autoturism Ford, condus de un cetățean italian în vârstă de 56 de ani.

În urma coliziunii, ambele vehicule au fost avariate.

Bărbatul de 73 de ani a intrat în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au încercat să-l resusciteze, însă au constatat decesul.

Din cercetările efectuate, inclusiv declarațiile martorilor și analiza avariilor, există indicii că bărbatul ar fi suferit un episod medical înainte de impact, fiind observat căzând fără a încerca să frâneze sau să evite coliziunea.

S-a stabilit că acesta avea afecțiuni cardiace preexistente, iar leziunile suferite în accident sunt superficiale și nu ar fi fost suficiente pentru a cauza decesul.

Conducătorul autoturismului Ford a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Pentru stabilirea exactă a cauzei decesului, s-a dispus efectuarea unei necropsii.În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă” (moarte suspectă), conform art. 192 alin. 1 din Codul Penal, cercetările urmând să clarifice toate circumstanțele incidentului.