Un cal care se plimba nesupravegheat în apropierea Primăriei Suceava, plasat în adăpost



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al Poliției Municipiului Suceava au fost sesizați prin apel la 112, vineri dimineața, despre prezența unui cal nesupravegheat pe căile publice, în apropierea Primăriei Municipiului Suceava, pe Bulevardul 1 Mai.

Reprezentanți ai primăriei au descoperit animalul în jurul orei 08:00 și l-au condus la Stadionul Areni din municipiu.

La fața locului, polițiștii au identificat un exemplar cabalin de sex feminin, de culoare murg, în vârstă de aproximativ un an, care era supravegheat de trei reprezentanți ai primăriei.

În urma evaluării realizate de medicul veterinar din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, s-a constatat că animalul nu era identificat prin microcip, dar se afla într-o stare de întreținere corespunzătoare, fără leziuni sau răni.

Având în vedere că exemplarul cabalin se deplasa nesupravegheat pe căile publice, polițiștii au emis un ordin de plasare în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile, conform art. 241 alin. (2) lit. f) din Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

Măsura a fost pusă în executare imediat de către reprezentanții unității contractate de Consiliul Județean Suceava pentru astfel de servicii.