Furt de ghiozdane din donații de la un centru comercial din Suceava

Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată, vineri seara în jurul orei 20.00 de dispecerul complexului comercial Shopping City Suceava cu privire la sustragerea a două ghiozdane din incinta centrului comercial.
Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 08:30, o persoană necunoscută de sex feminin a sustras două ghiozdane dintr-un spațiu special amenajat pentru donații de bunuri.
Persoana vătămată nu a putut estima valoarea prejudiciului la momentul sesizării.
În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt, conform art. 228 alin. (1) din Codul Penal, cercetările fiind în curs pentru identificarea făptuitorului și recuperarea bunurilor sustrase.
