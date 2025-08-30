Furt de ghiozdane din donații de la un centru comercial din Suceava



Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată, vineri seara în jurul orei 20.00 de dispecerul complexului comercial Shopping City Suceava cu privire la sustragerea a două ghiozdane din incinta centrului comercial.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 08:30, o persoană necunoscută de sex feminin a sustras două ghiozdane dintr-un spațiu special amenajat pentru donații de bunuri.

Persoana vătămată nu a putut estima valoarea prejudiciului la momentul sesizării.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt, conform art. 228 alin. (1) din Codul Penal, cercetările fiind în curs pentru identificarea făptuitorului și recuperarea bunurilor sustrase.