IPS Calinic, reacție la acuzații grave: Biserica rămâne un loc de vindecare spirituală, iar căderile individuale nu diminuează valoarea sa sacramentală

Un enoriaș anonim a adresat critici dure IPS Calinic prin intermediul rubricii Răspunsul Ierarhului, acuzând „grandomania” IPS Calinic în reactivarea mănăstirilor și numirea unor monahi cu abateri disciplinare, inclusiv cazuri de homosexualitate sau consum de droguri, care au generat scandaluri mediatizate.

Acesta a comparat deciziile arhiepiscopului cu „atitudinea dictatorială” și a avertizat asupra impactului asupra credinței ortodoxe, alimentând sectele și ateismul.

IPS Calinic a răspuns ferm, respingând acuzațiile de numiri arbitrare și subliniind că toate deciziile sunt luate în conformitate cu rânduielile Bisericii și în ședințele Consiliului Eparhial.

Ierarhul a clarificat că reactivarea mănăstirilor respectă testamentul ctitorilor, iar preoții din parohii nu au fost „lăsați pe drumuri”, ci realocați.

Arhiepiscopul a recunoscut că problemele morale ale unor slujitori există, dar a subliniat că „tulburarea nu este imputabilă Bisericii în ansamblu”, ci reprezintă căderi personale.

IPS Calinic a invocat îndemnul Sfântului Isaac Sirul de a nu osândi, ci a „acoperi” greșelile altora cu răbdare, conform pildei Samarineanului milostiv.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a subliniat că Biserica rămâne un loc de vindecare spirituală, iar căderile individuale nu diminuează valoarea sa sacramentală.

Ierarhul a menționat că, din 2020, eparhia a înregistrat treceri și reveniri la Ortodoxie, contrar acuzațiilor de pierdere a credincioșilor.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a asigurat că administrația eparhială lucrează pentru a remedia problemele moștenite și a preveni noi scandaluri, păstrând misiunea de vestire a Evangheliei.