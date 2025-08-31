Activități de educație anticorupție la Școala de vară „80 de cărți în jurul lumii” din Liteni



Ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție Suceava au organizat o activitate de educație anticorupție intitulată „Integritatea în cărți” – ediția a II-a, în cadrul Școlii de vară „80 de cărți în jurul lumii” – ediția a III-a, găzduită de Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din orașul Liteni.

Evenimentul a avut ca scop promovarea valorilor morale și a comportamentului integru în rândul tinerilor, prin explorarea literaturii.

Elevii au participat la activități interactive, precum „Balanța integrității”, în cadrul cărora au analizat personaje și situații din opere literare românești și universale semnate de autori precum Ion Creangă, Marin Preda și Victor Hugo.

Prin aceste exemple, tinerii au înțeles importanța integrității, onestității și consecințele lipsei de corectitudine, recunoscând integritatea ca o valoare esențială pentru o societate bazată pe încredere și responsabilitate.

Comisar-șef Adina Lupu, reprezentant D.G.A., a subliniat în încheiere că „integritatea înseamnă să alegi corect chiar și atunci când nu te vede nimeni”, evidențiind rolul acesteia în prevenirea corupției și consolidarea comunității.

De asemenea, ofițerii au prezentat elevilor competențele D.G.A., drepturile și obligațiile în relația cu angajații Ministerului Afacerilor Interne, precum și atitudinea corectă în cazul implicării sau cunoașterii unor fapte de corupție.

Elevii au primit informații despre campania „E timpul să nu mai dăm și noi ceva” și despre funcționarea Call-center-ului anticorupție 0800.806.806, fiind distribuite și materiale informative.Interesul elevilor s-a manifestat prin participarea activă la discuții, aceștia cerând clarificări despre faptele de corupție și metodele de prevenire.

Activitatea a contribuit la promovarea atitudinii civice, conștientizarea riscurilor asociate corupției și creșterea vizibilității instituționale a D.G.A.Direcția Generală Anticorupție își reafirmă angajamentul de a continua astfel de inițiative educative, menite să promoveze onestitatea și să prevină corupția în rândul tinerei generații.