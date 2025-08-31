Șofer prins și încătușat după o urmărire pe DN 2H. Polițiștii au întocmit șoferului dosar penal și i-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 8.000 lei. Totodată, vehiculul condus a fost imobilizat.



La data de 28 august 2025, în jurul orei 17:10, o patrulă din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți, aflată în serviciu pe DN 2H, în afara municipiului Rădăuți a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula dinspre Rădăuți către comuna Gălănești.

Conducătorul auto a ignorat semnalul, accelerând și continuându-și deplasarea, ceea ce a determinat polițiștii să inițieze urmărirea acestuia.

Cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Biroului de Ordine și Siguranță Publică, autoturismul a fost blocat în parcarea unei unități economice, unde șoferul a încercat să se sustragă.

Acesta a fost imobilizat și încătușat, refuzând inițial să se legitimeze.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat domiciliat în municipiul Rădăuți.

La sediul Poliției Municipiului Rădăuți, s-a constatat că șoferul avea permisul de conducere suspendat.

De asemenea, autoturismul nu deținea poliță RCA valabilă și avea inspecția tehnică periodică (ITP) expirată, motiv pentru care vehiculul a fost imobilizat.

Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,00 mg/L alcool în aerul expirat, iar testul cu aparatul drugtest a fost negativ pentru substanțe psihoactive.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, conform art. 335 alin. 2 din Codul Penal.

Totodată, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 8.075 lei pentru lipsa poliței RCA, ITP expirat, neoprirea la semnalul polițiștilor și comportament agresiv în trafic. Plăcuțele și certificatul de înmatriculare ale autoturismului au fost reținute.