CSM Cetatea 1932 Suceava, înfrângere la limită în debutul Ligii a III-a

CSM Cetatea 1932 Suceava a debutat, sâmbătă, în noul sezon al Ligii a III-a, Seria I, în deplasare, pe terenul echipei Știința Miroslava.

Meciul, disputat pe stadionul din Uricani, a fost unul echilibrat, cu ocazii de ambele părți, dar s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0.

Prima repriză s-a terminat fără goluri, însă Știința Miroslava a deschis scorul în minutul 62, printr-un penalty transformat de Andrei Herghelegiu.

Deși sucevenii, antrenați de Dorin Goian, au dominat repriza secundă și au creat ocazii importante prin Andrei Cerlincă și Răzvan Gorovei, nu au reușit să egaleze.

Antrenorul Dorin Goian a aliniat următoarea formulă de start: David Feșteu – Cristian Balgiu, Marius Codreanu, Ciprian Perju, Cătălin Grosu, Cosmin Tucaliuc, Andrei Buceac, Eduard Ciobanu, Răzvan Gorovei, Andrei Cerlincă, Ilie George Marian (căpitan).

Pe banca de rezerve s-au aflat: Păunel Alex Apetrei, Mario Ianis Bai, Ionel Radu Ungurianu, Ștefan Valentin Petraru, Cristian Ghedrouțan, Alexandru Iulian Zaharia, Codrin Liviu Nica, Robert Marian David, Iosif David Netbai.

În etapa viitoare, CSM Cetatea 1932 Suceava va juca pe teren propriu, pe stadionul Areni, împotriva echipei CSM Bucovina Rădăuți. Meciul este programat pentru sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 17:00.