Nuntaș dispărut de la o nuntă în Zamostea, găsit după mai multe ore în județul Botoșani

Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați sâmbătă seara în jurul orei 23:55 de un bărbat din comuna Zamostea despre dispariția tatălui său vitreg, în vârstă de 70 de ani.

Acesta a părăsit o nuntă la care participau împreună, în jurul orei 16:00, și nu a mai revenit la domiciliu.

Conform sesizării, bărbatul de 70 de ani a fost prezent la o nuntă organizată la Căminul Cultural Zamostea, alături de soție și fiul vitreg. În jurul orei 16:00, aflat în stare de ebrietate, acesta a plecat pe jos spre satul Lunca, fără a anunța pe nimeni.

Familia a încercat să-l contacteze și să-l caute în zonă, dar fără succes, motiv pentru care a alertat poliția.

Polițiștii Secției 13 Bălcăuți au demarat imediat verificări și activități de căutare în satele Zamostea, Lunca, Nicani și Cojocăreni, precum și în zona Căminului Cultural Zamostea, fără a-l găsi pe bărbat.

Au fost informate și subunitățile de poliție din județele limitrofe, inclusiv IPJ Botoșani.

Familia a precizat că bărbatul nu deținea telefon mobil și era diagnosticat cu epilepsie, fiind sub tratament.

În urma căutărilor, polițiștii Secției 5 Mihăileni, IPJ Botoșani, l-au identificat pe bărbat pe raza satului Talpa, comuna Cândești, județul Botoșani pe un drum județean.

Acesta a declarat că a plecat voluntar de la nuntă, iar, din cauza stării avansate de ebrietate, s-a dezorientat și a ajuns în județul Botoșani.

Bărbatul a confirmat că nu a fost implicat în conflicte și nici nu a fost victima vreunei infracțiuni.Poliția a asigurat reunirea bărbatului cu familia sa, iar cazul a fost închis fără alte incidente.


